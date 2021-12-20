Андрей Ксензов назначен новым заместителем мэра Челябинска по дорожному хозяйству

Ранее чиновник занимал должность заместителя министра транспорта Крыма

В Челябинске новым заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

У Андрея Евгеньевича уже есть опыт работы в дорожной отрасли: с 2017 по 2020 годы он занимал должность начальника управления организации дорожной деятельности в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, а также работал заместителем министра транспорта Крыма. Кроме того, Андрей Ксензов был начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.

«В 1987 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности „Государственное и муниципальное управление“. Прошел трудовой путь от специалиста 1 категории»,— уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также Андрей Ксензов являлся первым заместителем главы Новосибирска, в этой должности он проработал около года. Затем возглавил городской метрополитен.

Мэр Наталья Котова пожелала новому заместителю успехов в работе.

Напомним, Максим Куляшов, занимавший должность заместителя мэра по дорожному хозяйству и транспорту, написал заявление об увольнении по собственному желанию 15 декабря.