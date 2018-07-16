/ Полицейские «похоронили» живого челябинца

Письмо с требованием забрать труп пришло на адрес бывшей жены.

Семья Никоновых столкнулась с опечаткой, которая едва не перевернула всю их жизнь. 56-летнего коркинца Сергея в правоохранительных органах сочли мертвым. Его родным отправили письмо с требованием забрать тело погибшего. Повестка пришла на адрес бывшей жены из отделения Калининского района Челябинска.

9 июля позвонила бывшая жена моего брата и рассказала о письме. Ей пришло требование о том, что нужно забрать труп, иначе он будет похоронен за счет государства. Они продолжают общаться, поэтому сразу же связалась. Оказалось, что у него все в порядке. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшего мужчины Ирина Никонова.

Само тело поступило в морг еще 9 апреля. Три месяца ушло на установление личности и поиск лиц, готовых захоронить его. Тревожное письмо требовало от родственников прибыть в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, находящее в Челябинске. Там на вопросы недоумевающих родных не смогли ответить и предложили обратиться в полицию. Все данные о неопознанных трупах исходят именно оттуда.

В районном УМВД объяснили, что выездной оперативник раз в месяц переписывает всех «потеряшек» в морге, а потом направляет их в розыск. Оттуда и появился человек с такими же фамилией и именем, но другим отчеством. — продолжает женщина.

Как оказалось, погибшим был Сергей Валерьевич Никонов. Его тезка, только Анатольевич, пребывает в добром здравии. Представители полиции списывают все на ошибку в документах. Формальность заставила членов одной семьи серьезно переживать.