Анализ на ВПЧ для женщин Челябинской области стал бесплатным

Его можно сделать один раз в пять лет

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) для женщин стал бесплатным в Челябинской области. Его можно сделать в рамках репродуктивной диспансеризации, сообщает Минздрав региона.

Женщинам от 21 до 49 лет один раз в пять лет будут бесплатно делать анализ на определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР. Для этого у пациенток возьмут соскоб из цервикального канала. Если анализ окажется положительным, женщине также проведут жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

«Анализ на вирус папилломы человека позволяет оценить риск развития новообразований, ассоциированных с ВПЧ, и контролировать предраковые состояния, связанные с папиллома-вирусной инфекцией», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Раньше анализ на ВПЧ проводили только женщинам 30—45 лет при подозрении на заболевание.

Напомним, что проверку репродуктивного здоровья проводят вместе с обычной диспансеризацией. Это нужно, чтобы оценить здоровье женщин и мужчин от 18 до 49 лет, вовремя найти скрытые болезни, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, которые часто приводят к бесплодию.

Челябинская область является одним из немногих регионов России, где от ВПЧ бесплатно прививают школьников.