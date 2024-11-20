В школах Челябинска началась вакцинация подростков от ВПЧ

В будущем эта прививка спасет ребенка от онкологии

В школах Челябинска у родителей начали собирать согласия на прививку от вируса папилломы человека. Еще какие-то пять лет назад ее делали лишь в частных клиниках и только за деньги. Сейчас вакцину от ВПЧ детям вводят бесплатно. От каких недугов спасает прививка и кому ее предлагают, рассказала заведующая центральной поликлиникой челябинской ДГБ № 7 Марина Богданова.

«Вирус папилломы человека очень заразный. Вероятность подхватить его при единичном половом контакте достигает 90%. Но ученые смогли выявить онкогенные штаммы вируса 16, 18, 45, 56, которые ведут к развитию онкологии, и создали на их базе вакцину. За нее, кстати, в 2008 году вручена Нобелевская премия по медицине», — говорит доктор.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить вакцину от ВПЧ в национальные календари профилактических прививок. В Челябинской области детей вакцинируют уже несколько лет.

Прививку от ВПЧ рекомендуется делать девочкам и мальчикам начиная с 9 лет. Верхняя возрастная планка — 45 лет.

С 9 до 12 лет прививку делают два раза с разницей в полгода, а с 12—13 лет до 45 лет — уже три раза.

«Прививка ставится в область плеча. Переносится она легко, при этом может отмечаться небольшая болезненность в месте введения вакцины. Если до этого вы уже привились, например, от гриппа, нужно подождать месяц», — поясняет Марина Богданова.

Если ребенок по какой-то причине не успевает сделать прививку в школе, родители могут привести дочь или сына на вакцинацию в детскую поликлинику по месту жительства.

Сегодня в мире разработаны три вакцины от ВПЧ. Все импортного производства. Школьников из Челябинской области прививают препаратом «Гардасил». Из-за этого в народе ходят страшилки, что прививка приводит к бесплодию. Однако жизнь показала, что привитые девочки благополучно заводят семьи и рожают детей.

Цена одной дозы «Гардасила» в аптеках стартует с 9 тысяч рублей, но в школе и в поликлинике дети с 9 до 12, 13 лет могут сделать прививку бесплатно — на этот контингент школьников вакцину закупила область.

«Я вижу по своей поликлинике, что число желающих сделать прививку от ВПЧ с каждым годом растет. Родители, которые мыслят прогрессивно и хотят защитить девочек от рака шейки матки, а мальчиков — от генитального рака и рака полового члена, должны использовать эту возможность», — обращается к родителям врач.

Ранее работу Минздрава Челябинской области по вакцинопрофилактике ВПЧ отметили как одну из лучших в стране.