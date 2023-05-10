Аллею Героев заложили в Копейске возле новой школы

Она посвящена героям Великой Отечественной войны и участникам спецоперации

В Копейске Челябинской области в микрорайоне Тугайкуль на территории школы № 16 заложили Аллею Героев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новая аллея посвящена как тем, кто защищал и защищает нашу Родину в зоне спецоперации, так и тем, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне.

Сенатор РФ Маргарита Павлова, которая принимала участие в создании Аллеи Героев, отметила, что наши предки заплатили высокую цену за то, чтобы нынешнее поколение жило под мирным небом, и сейчас участники спецоперации снова, спустя 78 лет, жертвуют собой ради мира.

После того как Аллея Героев была заложена, участники мероприятия — школьники, мэр Копейска, представители органов власти, участники СВО, Маргарита Павлова и многие другие — высадили на территории школы молодые ели, которые стали символом преемственности поколений и единства.

В конце апреля в Копейске в парке Победы заложили Аллею Памяти погибших в специальной военной операции солдат. Родственники погибших бойцов высадили саженцы уссурийской груши.