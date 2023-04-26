В Копейске заложили Аллею Памяти погибших в специальной военной операции солдат

Родственники павших воинов засадили выделенную в парке Победы территорию плодовыми деревьями

Жители Копейска заложили анонсированную ранее Аллею Памяти погибших в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих. В честь павших бойцов в городском парке Победы высадили саженцы уссурийской груши, сообщил глава администрации Копейска Андрей Фалейчик.



Напомним, идею увековечить память погибших военных в середине марта поддержали родные павшего в ходе СВО копейчанина Дмитрия Дубинина. Под высадку деревьев выделили часть территории в парке Победы.

«Сегодня мы высадили Аллею Памяти, выбрали для посадки плодовые грушевые деревья. Каждую весну они будут расцветать белыми цветами, напоминая нам о ребятах, погибших в СВО. Думаю, это будет хорошая, добрая память на долгие годы. Ухаживать за ними будем все вместе», — рассказал Андрей Фалейчик.

Саженцы уссурийской груши копейчанам бесплатно предоставил плодопитомник «Саргазы». В работе по посадке деревьев приняли участие родные и близкие участников специальной военной операции, активисты «Молодой гвардии», сотрудники завода «Пластмасс» и просто неравнодушные горожане.