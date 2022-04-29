В работе сайта AliExpress Россия сбои начались в марте. В соцсетях пользователи сообщили, что не получается оплатить покупки картами банков ВТБ, Альфа-Банк и Сбербанк. В службе поддержки добавляют, что также возникают проблемы с Банком Открытие, НовикомБанком, ПромСвязьБанком, Банком Россия, Совкомбанком, Внешэкономбанком.
«Ошибка оплаты. Транзакция не удалась. Мы не можем обработать этот платеж прямо сейчас. Код ошибки: CSC_7200029», — выдает части пользователей сервис на попытки оплатить товар.
На днях AliExpress подтвердил: сложности с обработками платежей из России правда есть. Проблемы касаются зарубежных покупок, в частности товаров, которые везут из Китая.
«В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать всеми способами без любых трудностей», — прокомментировал AliExpress агентству ТАСС.
Проблемы с платежами не системные. Части пользователей не удается оплатить покупку картой Сбербанка, кто-то пользуется ею без проблем. У других клиентов начинаются проблемы с оплатой через приложение, и в то же время остальные пользователи говорят, что все отлично работает.
«С компа только через киви, а с мобильного приложения спокойно проходит оплата (Сбер)», — рассказывает пользователь Лариса Земскова.
«Сбер Maestro не проходил. Сделала визу — и то же самое. Почта Банк и год назад почему-то не проходил. Сейчас тоже не прошел. Что делать? Чем оплатить с компа?» — пишет Ира Чиркова.
«Я вчера с кредитки Сбера оплатил, после обеда, а до обеда да, ошибку выдавал», — 26 апреля сообщает Рамиль Тарземанов.
Журналист Первого областного информагентства попробовал протестировать работу AliExpress.
28 апреля оформляем покупку. Выбираем бесплатную доставку до постаматов Cainiao Post. Есть в числе предложенных точек пункты сервиса 5Post и службы доставки DPD. А вот привычного CDEK нет.
Заказ оформляем с персонального компьютера, оплатить товар из Китая пробуем картой Visa Сбербанк. Платеж проходит без проблем и задержек, через секунду на почту приходит сообщение с номером заказа. Товар должен прийти ориентировочно 10 июня.
AliExpress продолжает работать, пусть и с перебоями. При возникновении сложностей оплачивать зарубежные товары предлагают через Qiwi и счет мобильного телефона.
С более серьезными проблемами столкнулись пользователи китайского маркетплейса Shein — на сайте интернет-магазина россиянам не удавалось оплатить товар весь март 2022 года, а также последние две недели.
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