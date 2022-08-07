Алексей Текслер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В Челябинской области хорошо развита железнодорожная сеть

Сегодня, 7 августа, в России отмечается День железнодорожника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников железной дороги с профессиональным праздником и отметил, что стальные магистрали прочно связывают регион практически со всеми уголками Евразии.

«Развитая железнодорожная сеть — наше конкурентное преимущество и хорошая возможность для южноуральских предприятий выходить на международные рынки, активно вести дела с партнерами из различных регионов России. Совсем недавно Челябинск и Екатеринбург договорились о запуске скоростного поезда „Орлан“. Уверен, что реализация подобных проектов будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашей области и в целом Уральского макрорегиона»,— сказал губернатор.

Но, по его словам, главная ценность и опора транспортной отрасли — это люди, которые с большим профессионализмом выполняют свою работу. Непростой и ответственный труд железнодорожников имеет большое значение для укрепления региональной логистики, повышения безопасности и надежности пассажирских и грузовых перевозок, подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В минувшую пятницу Алексей Текслер наградил особо отличившихся сотрудников магистрали почетными грамотами и благодарностями губернатора.



День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.