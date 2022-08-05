Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 5 августа, принял участие в праздничном селекторном совещании в управлении Южно-Уральской железной дороги, посвященном Дню железнодорожника. На встрече глава региона наградил особо отличившихся сотрудников магистрали почетными грамотами и благодарностями губернатора.
В поздравительном слове Алексей Текслер отметил, что Южно-Уральская магистраль является одной из ведущих железных дорог страны.
«Это особенно важно для экономики региона сейчас, когда наша страна находится под мощным прессом санкций недружественных государств. Я уверен, что вместе с нашими путейцами, с их бесценным опытом мы обязательно справимся со всеми сложностями и решим самые масштабные задачи», — подчеркнул он.
Глава региона напомнил, что Челябинская область и Российские железные дороги являются давними партнерами. Совместно они реализуют целый ряд важных проектов. В их числе скоростной поезд «Ласточка», связывающий Челябинск с Магнитогорском, и работа по запуску аналогичного поезда между Челябинском и Екатеринбургом, а также вывод на маршрут нового электропоезда повышенной комфортности ЭП2Д.
Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов в свою очередь напомнил, что в этом году железным дорогам России исполняется 185 лет.
«Их история оказала огромное влияние на развитие нашей страны, и сегодня стальные магистрали продолжают играть важнейшую роль в реализации масштабных национальных проектов и в развитии региона», — отметил начальник дороги.
В завершение торжественной встречи Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарственные письма особо отличившимся железнодорожникам: машинистам, вагонникам и дежурным по станциям.