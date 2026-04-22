Алексей Заикин встретился с участниками программы «Герои Южного Урала»

Глава Кыштымского городского округа поделился с ветеранами СВО муниципальным опытом

В рамках четвертого образовательного модуля программы «Герои Южного Урала» с участниками встретился глава Кыштымского городского округа Алексей Заикин. В ходе общения ветераны СВО изучили практики, внедренные в муниципалитете. Например, процессное управление, использование искусственного интеллекта, систему еженедельного обучения служащих.

«За время обучения участники освоили ключевые знания в области управления и применили их на практике во время стажировок. Приятно видеть, как активно они готовятся защищать выпускные работы. Уверен, эти навыки пригодятся им не только в карьере, но и в жизни. Горжусь тем, что являюсь частью этой инициативы. Верю, что вместе мы сделаем Южный Урал еще сильнее», — отметил глава Кыштымского городского округа Алексей Заикин.

Четвертый модуль раскрыл перед участниками программы тему «Современные технологии управления». На лекциях они разбирали клиентоцентричность, основы цифровой трансформации, способы внедрения ИИ в управленческие практики.

«Во время обучения мы ежедневно получаем много новой полезной информации, встречаемся с интересными спикерами. Четвертый модуль — это „финишная прямая“, когда нам нужно не только освоить новый материал, но и закрепить все знания, полученные ранее. Впереди нас ждут выпускные работы, поэтому мы уже активно готовимся», — рассказал участник программы «Герои Южного Урала» Михаил Путько.

Отметим, что создание программы инициировано губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Ветераны СВО адаптируются к мирной жизни после возвращения с передовой, изучают основы управления, а после того, как получат дипломы, станут кадровым резервом региона.