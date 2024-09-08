Алексей Текслер высоко оценил работу Центра общественного наблюдения

«Площадка стала не просто местом наблюдения, но местом встречи экспертов»

Губернатор Челябинской области ознакомился с работой ЦОНа, где контролируют голосование наблюдатели и простые горожане. Алексей Текслер поблагодарил сотрудников ЦОНа за работу по обеспечению прозрачности выборов и отметил, что площадка развивается и наращивает компетенции.

«Центр общественного наблюдения — важная составляющая выборного процесса, работает не первый год. Основная задача — обеспечить открытость и прозрачность выборов. Наблюдатели в режиме онлайн следят за тем, что происходит на участках, плюс работает штаб, горячая линия, куда можно обратиться с любым вопросом, действует видеостена. Но Центр развивается и даже раскрывается по-новому: мы видим большой интерес к площадке со стороны экспертов, политологов, представителей партий — для обсуждения текущей ситуации, хода выборов», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Отметил губернатор и ДЭГ, процесс которого отслеживается в ЦОНе. Эта форма голосования удобная для многих избирателей, не только молодежи.

Алексей Текслер пообщался и со слабовидящим спортсменом Александром Новичихиным. Обсудили развитие голосования для слабовидящих избирателей. По словам Александра Новичихина, в этом отношении еще есть над чем поработать. Он сам голосовал на своем участке и знает о нюансах не понаслышке.

«Допустим, только на одном бланке для голосования был специальный трафарет, который накладывался, чтобы было понятно, где расписываться. Но и он, к сожалению, был только с квадратиками, без информации о кандидатах. Мне ее зачитала помощница из избирательной комиссии, и я уже сам решал, за кого мне голосовать», — рассказал он.

Что касается бланков голосования за партии и депутатов, там, по словам Александра Новичихина, трафарета не было.

«Приходилось, чтобы мою руку с ручкой ставили именно на то место, где нужно расписаться. То есть я говорю, за кого я хочу проголосовать, вот, и там расписываюсь. В целом, конечно, некритично, но есть над чем работать», — добавил молодой человек.

Кроме того, обсуждалась возможность обеспечить слабовидящим голосовать по ДЭГ. В частности, планируется внедрить в систему ДЭГ голосовой помощник.