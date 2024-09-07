Юлия Сударенко подготовит рекомендации по организации голосования для слепых и слабовидящих

На выборах голосуют и люди без определенного места жительства

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области вместе со спортсменом Александром Новичихиным опытным путем проверили, как могут принять участие в выборах инвалиды по зрению. Оказалось, что слепым и слабовидящим людям не так-то просто проголосовать. Причем неважно где — на участке, дома или в дистанционном формате.

«Не совсем все просто для них. К сожалению, на избирательных участках нет бюллетеней со шрифтом Брайля. Есть только трафарет для бюллетеней на выборах губернатора. Для бюллетеней на выборах депутатов и партий такого нет. ДЭГ не обладает функцией голосового помощника, который позволил бы незрячему человеку реализовать свое избирательное право в электронном виде. Будем готовить рекомендации. Надеемся, к следующим выборам все наладится», — говорит Юлия Сударенко.

Она также отметила, что пока что слепому человеку приходится доверять тому, кто помогает ему. Но будет лучше, если бюллетени будут оснащены шрифтом Брайля, чтобы слабовидящий или слепой гражданин был уверен в том, что он голосует именно так, как он решил.

На выборах голосуют и люди без определенного места жительства. Юлия Сударенко посетила центр, где находятся такие граждане. Около 50 человек имеют паспорта, и у них там временная прописка. В центр приходила участковая избирательная комиссия. Все желающие смогли проголосовать, причем с удовольствием.