Алексей Текслер обсудил развитие конкуренции с заместителем руководителя ФАС России

Стороны говорили об инвестпривлекательности региона

«Правительство Челябинской области и антимонопольная служба проводят совместную работу по ряду направлений. Это в первую очередь вопрос развития конкуренции на рынках товаров и услуг, обеспечения конкуренции на торгах, экономической обоснованности тарифов, контроля за процедурами технологического присоединения к инженерным сетям. Такая работа дает положительный эффект. Мы улучшаем качество конкурентной среды и в целом улучшаем экономические показатели региона»,

— заявил глава региона.

«Сейчас правительство России готовит новую дорожную карту на среднесрочный период по развитию конкуренции. Уже подготовлен новый региональный стандарт развития конкуренции. Это наша совместная работа с министерством экономического развития. Мы готовы делиться новыми тенденциями, новыми направлениями нашей совместной работы, оказывать всю необходимую помощь»,

— подчеркнул замруководителя ФАС.