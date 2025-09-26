Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФАС России Андреем Цыгановым, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Правительство Челябинской области и антимонопольная служба проводят совместную работу по ряду направлений. Это в первую очередь вопрос развития конкуренции на рынках товаров и услуг, обеспечения конкуренции на торгах, экономической обоснованности тарифов, контроля за процедурами технологического присоединения к инженерным сетям. Такая работа дает положительный эффект. Мы улучшаем качество конкурентной среды и в целом улучшаем экономические показатели региона», — заявил глава региона.
Закономерным результатом этой работы стал высокий уровень инвестпривлекательности Челябинской области. В национальном рейтинге инвестиционного климата по итогам 2024 года регион занял пятое место.
Андрей Цыганов положительно оценил уровень координации с регионом и подчеркнул практическую направленность совместных решений.
«Сейчас правительство России готовит новую дорожную карту на среднесрочный период по развитию конкуренции. Уже подготовлен новый региональный стандарт развития конкуренции. Это наша совместная работа с министерством экономического развития. Мы готовы делиться новыми тенденциями, новыми направлениями нашей совместной работы, оказывать всю необходимую помощь», — подчеркнул замруководителя ФАС.
Накануне в Челябинске начала работу VIII региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства», которая объединяет представителей антимонопольной службы, общественных объединений и бизнеса.
