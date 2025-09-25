В Челябинске обсудили проблемы применения антимонопольного законодательства

На повестке — борьба с картелями и монополиями

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске начала работу VIII региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства», которая объединяет представителей антимонопольной службы, общественных объединений и бизнеса.

«Уже много лет Федеральная антимонопольная служба дружит с Ассоциацией антимонопольных экспертов, организующих конференцию. Это наши добрые друзья, наши коллеги и наши оппоненты в судебных заседаниях и административном процессе. Прежде всего, это юристы и экономисты, которые профессионально разбираются в вопросах защиты развития конкуренции, применения антимонопольного законодательства», — уточнил на открытии конференции замруководителя ФАС России Андрей Цыганов.





На повестке — вопросы развития конкуренции, борьбы с монополиями и сговорами на торгах. В этом году эксперты особое внимание уделили анализу ситуации в IT-отрасли и сфере тарифного регулирования.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась замгубернатора Челябинской области Татьяна Кучиц.

«Хотелось бы поздравить участников конференции с 35-летием антимонопольного регулирования в России. Для нас, конечно, очень ценно, что здесь присутствуют те люди, которые стояли у истоков конкурентного законодательства, его формирования, развития. Сегодня антимонопольное законодательство — это не просто карательный инструмент, а механизм настройки здоровой конкурентной среды, развития экономики, инвестиций», — уточнила она.





По ее словам, правительство Челябинской области и антимонопольная служба проводят совместную работу по вопросам развития конкуренции на рынках товаров и услуг, по обеспечению конкуренции на торгах, экономической обоснованности тарифов, по контролю процедур технологического присоединения к инженерной инфраструктуре.

«Сегодня мы имеем уникальную возможность обсудить вопросы антимонопольного регулирования с ведущими юристами, которые обычно в судах находятся по другую сторону баррикад. Это наши оппоненты в судах, которые активно сотрудничают с Федеральной антимонопольной службой в части выработки единых подходов в правоприменительной практике», — сказала руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.





Она уточнила, что суды последнее время предъявляют все больше и больше требований к ФАС в части доказательств картельного сговора на торгах. За последние 5 лет Челябинское УФАС рассмотрело порядка 30 дел по картелям, из них только одно было проиграно в суде. В этом году в регионе выявлен картель на торгах в сфере общественного питания, в суде находится дело по регоператору капремонта. В России ежегодно ФАС возбуждает порядка 300 дел по картелям. Эта форма антиконкурентного соглашения сегодня является одной из самых распространенных.

«Чаще всего картельный сговор выявляют сотрудники ФАС в строительной сфере, в том числе дорожном строительстве, а также в сферах общественного питания и реализации медикаментов. За годы борьбы с картелями сформировалась достаточно большая судебная практика. И чуть ли не каждый раз участники сговора попадаются на использовании в торгах одного IP-адреса. А это один из ключевых признаков антиконкурентного соглашения», — пояснил адвокат Ярослав Кулик.





Он подчеркнул важность проведения конференции в регионе, поскольку она является единой площадкой для бизнеса, ФАС, органов власти по обсуждению проблем применения антимонопольного законодательства.