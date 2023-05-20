Алексей Текслер вручил Владимиру Мякушу медаль «За вклад в развитие Челябинской области»

Глава региона отметил его работу в областном парламенте

Сегодня, 20 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 75-летием экс-спикера Законодательного собрания региона и вручил ему медаль «За вклад в развитие Челябинской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Постановление о награждении глава региона подписал накануне.

Во вступительном слове Алексей Текслер отметил заслуги многолетнего председателя Законодательного собрания в деле успешного развития региона и благополучия его жителей.

«Благодарю вас за работу на благо Челябинской области. Вся ваша жизнь связана с регионом, вы работали в областном парламенте в течение 23 лет, из них 16 лет руководили им. Своим отношением к делу и людям вы заслужили почет и уважение у южноуральцев и за пределами Южного Урала. И сейчас остаетесь важной частью команды Челябинской области и старейшиной уральской политики»,— сказал губернатор.

Также он отметил, что опыт и мудрость Владимира Мякуша очень востребованы.

Напомним, ранее Алексей Текслер подписал постановление о награждении Владимира Мякуша медалью «За вклад в развитие Челябинской области» за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность и признательность. Такой же медалью награжден председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.