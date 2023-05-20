Мякуш и Рашников награждены медалями «За вклад в развитие Челябинской области»

Постановления подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении медалями «За вклад в развитие Челябинской области» советника губернатора Владимира Мякуша и председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в государственной, политической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность и признательность, постановляю наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Владимира Мякуша»,— говорится в одном из документов.

Виктора Рашникова наградили этой же медалью за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей общественную известность и признательность.

Напомним, с 2005 по 2021 годы Владимир Мякуш был председателем Законодательного собрания Челябинской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За воинскую доблесть».

Виктор Рашников является основным владельцем Магнитогорского металлургического комбината. В 2022 году ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и другими наградами.