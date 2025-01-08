Алексей Текслер вошел в координационный совет по созданию передовых школ

Совет создан по поручению президента России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ, председателем совета Михаилом Мишустиным.

Координационный совет создан по поручению президента России Владимира Путина.

Сопредседателями совета назначены замруководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко; заместителем сопредседателей стал министр просвещения Сергей Кравцов, ответственным секретарем — замминистра просвещения Ольга Колударова.

В состав совета вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, замминистра финансов Павел Кадочников, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин и замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

Среди руководителей регионов, помимо южноуральского губернатора, представлены главы Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской и Рязанской областей, а также руководители Карачаево-Черкесской Республики, ДНР и Крыма.

В числе представителей образовательных, научных и религиозных организаций — вице-президент РАН Степан Калмыков, ректор ВШЭ Никита Анисимов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Челябинске планируется создание инновационного лицея с практико-ориентированной моделью обучения, подобной той, что реализована в школе «СКОЛКА» в Москве.