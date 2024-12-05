Алексей Текслер оценил возможности инновационной школы «СКОЛКА» в Москве

Ее практико-ориентированная модель обучения ляжет в основу нового лицея в Челябинске

Практико-ориентированная модель обучения инновационной школы «СКОЛКА» ляжет в основу нового лицея в Челябинске. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил после посещения уникального образовательного учреждения, основателем которого стал почетный гражданин Челябинской области Андрей Комаров.





В ходе экскурсии по кампусу (17,2 тысячи кв. метров) губернатор смог оценить возможности школы. Образовательное учреждение ориентировано на формирование прикладных компетенций в сфере ИИ и информационных технологий, креативных индустрий, биотехнологий и освоения космоса. Образовательная система полного цикла направлена прежде всего на получение практических навыков в области индустрий будущего, решение реальных задач от лидеров индустрий. Это поможет школьникам подготовиться к профессиональным вызовам.





Главе региона представили лабораторный комплекс, который оборудован на уровне ведущих вузов страны. Для развития творческих навыков доступны арт- и медиастудии, кулинариум. Для занятий спортом предусмотрены многофункциональные спортивные залы со скалодромом и 3D-залом, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола на пришкольной территории.

«Это не просто объект, это новая философия, технологии, подходы. Будем перенимать их и реализовывать в регионе. В частности, практико-ориентированная модель обучения „СКОЛКИ“ ляжет в основу нового лицея в Челябинске. И это не просто финансовые вложения, это прежде всего проекты развития, которые откроют для наших детей новые возможности», — подчеркнул Алексей Текслер.





Для первых учеников «СКОЛКА» открыла свои двери в сентябре 2024 года. В настоящее время в новой школе обучаются 360 детей. В штате школы более 150 учителей и других специалистов (психологи, логопеды, лаборанты и другие). Строительство было осуществлено в рамках концессионного соглашения в сфере образования.

Напомним, в конце ноября правительство Челябинской области, администрация Озерского городского округа и АО «Римера» заключили соглашение о социальном партнерстве.