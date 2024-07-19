Алексей Текслер, Владимир Якушев и Сергей Бердников возложили цветы к памятнику «Тыл — фронту»

Магнитогорск отмечает 95‑летие

Алексей Текслер находится с рабочим визитом в Магнитогорске. В эти дни город отмечает свое 95‑летие. За вклад в победу над фашистской Германией в 2020 году Магнитка получила почетное звание «Город трудовой доблести». Вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым губернатор возложил цветы к памятнику «Тыл — фронту».

Перед возложением Владимир Якушев пообщался с активистами молодежного движения «Молодая гвардия». Полпред отметил, как меняется и хорошеет Магнитогорск, поблагодарил местные власти и руководство Челябинской области за большую работу.

«Они болеют за людей, и это неравнодушие чувствуется во всей работе», — заметил Владимир Якушев.

Сегодня также Текслер и Якушев проведут рабочую встречу.