Алексей Текслер в Instagram напомнил южноуральцам о главных событиях уходящего года

В видеообращении губернатор Челябинской области заявил, что регион преодолевал трудности, как большая семья

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги уходящего года в видеообращении к жителям. Глава региона вспомнил о главных трудностях, которые Южному Уралу пришлось преодолеть в 2021-м.



«Дорогие друзья, завершается 2021 год. Он был богат на события, был непростым, но мы прожили его с вами вместе, как большая семья. Я каждый день чувствовал вашу поддержку, и она помогала мне принимать важные решения и добиваться поставленных целей. Мы все вместе боролись с пандемией — медики и ученые, социальные работники и волонтеры. Благодаря вакцине у нас есть реальный шанс победить ковид. И мы это сделаем, так же, как справились с лесными пожарами летом и снежными буранами в феврале. Было трудно, но мы действовали сообща, помогали друг другу. Поддержка — это главное, она дает силы побеждать, делать то, что до нас не делал никто. Начинать большие проекты и успешно завершать их. Мы шаг за шагом строим новое будущее. Как все люди, совершаем ошибки и исправляем их, но идем вперед, потому что нам есть ради кого жить и стараться, потому что у нас есть пример, достойный подражания. Любой год соткан из противоречий, но в памяти пусть останется только хорошее», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Напомним, в феврале 2021 года юг Челябинской области оказался заметен мощным снегопадом, по всему региону стояли сильные морозы. Не только сотрудники экстренных служб, но и рядовые жители тогда приходили друг другу на помощь: буксировали до населенных пунктов застрявшие на трассах машины, пускали задержавшихся в пути в собственные дома, боролись со снежными заносами.

В июле Челябинской области выпало новое испытание — лесные пожары, причем огонь сумел прорваться в два населенных пункта, Джабык и Запасное в Карталинском районе. Тогда с пламенем также сражались не только сотрудники МЧС, но и сами жители. Погорельцам за счет бюджета отстроили новые дома, все пострадавшие получили денежные компенсации.

Наконец, весь год Челябинская область вместе с Россией провела в борьбе с пандемией коронавируса. На сегодня на Южном Урале переболели ковидом почти 136 тысяч человек. Вакцинировались от инфекции более 58 процентов жителей региона.