Алексей Текслер с супругой в Пасху посетили кафедральный собор

Губернатора и первую леди Челябинской области встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий

Сегодня, 2 мая, в день Пасхи, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор. Встречал высокопоставленных гостей митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Алексей Леонидович и его жена Ирина Николаевна поставили свечи у праздничной иконы Воскресения Христова. Глава региона подошел к святыне челябинского собора — древнему списку с Табынской иконы Божией Матери»,— сообщили в митрополии.

Владыка Алексий рассказал губернатору и его супруге о самом празднике и его традициях. Также митрополит Челябинский и Миасский поблагодарил Алексея Текслера за содействие в доставке Благодатного огня в Челябинск.

После визита в храм губернатор поздравил южноуральцев с праздником на своих страницах в социальных сетях и отметил, что для его семьи Пасха — особенный праздник.

«Христос Воскрес! Поздравляем всех с замечательным праздником Пасхи! Для нашей семьи он особый. Добра и благополучия вам и вашим семьям!»— написал Алексей Текслер.

Посмотреть поздравление главы региона можно здесь.