Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Пасхой

Воскресение Христово в этом году отмечается 2 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником Великой Пасхи и отметил, что для миллионов православных Воскресение Христово означает торжество духа и победу жизни над смертью.

«Пасхальные дни наполняют души верующих радостью и надеждой, дают силы для преодоления трудностей, свершения добрых дел. Это время духовного обновления, когда все сердца обращаются к ценностям любви, милосердия, заботы, сострадания. Чудо Воскресения учит умению стойко встречать невзгоды, сохраняя веру и душевную теплоту»,— сказал губернатор.

Православным южноуральцам и всем жителям Челябинской области Алексей Текслер пожелал здоровья, мира и согласия, любви и благополучия в семьях.