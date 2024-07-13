На магнитогорской свалке создают рекультивационный защитный экран

Большая часть работ выполнена

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Работы по рекультивации Левобережной свалки в Магнитогорске не прекращаются ни днем, ни ночью. До конца года она превратится в большой холм, на котором будут расти луговые травы и цветы. На сегодняшний день большая часть работ выполнена. Что еще необходимо сделать, рассказал представитель компании-подрядчика «Русатом Гринвей» Александр Толмачев.

По его словам, работы по формированию тела свалки завершены. Сейчас создается рекультивационный защитный экран. Он многослойный и в результате достигнет метра в высоту.

«Мы уложили первые слои синтетических материалов, щебень, на 80% закрыли его мембраной. Идут работы по засыпке супесью. Это как раз верхняя часть. Потом уже уложим 20 сантиметров плодородно-растительного слоя»,— уточнил Александр Толмачев.

Важная часть рекультивации свалки — сбор биогаза, выходящего из нее. На сегодняшний день подрядчик пробурил 83 скважины для сбора биогаза и на 50% завершил монтаж системы сбора. Ожидается, что эти работы завершат в ближайший месяц.

Ход рекультивации свалки проверил председатель комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов. По результатам поездки он отметил, что за последние пять лет, начиная с 2019 года, экология Магнитогорска и Челябинской области в целом сильно изменилась к лучшему.

«Я не говорю, что мы решили все проблемы. Конечно, они остаются. Тем более, что в промышленном регионе эти проблемы копились многие десятилетия. Но сейчас уже есть заметные изменения благодаря систему подходу к решению этих экологических задач»,— уточнил Михаил Махов.

Напомним, магнитогорская свалка функционировала на протяжении 65 лет. За это время на площадке накопилось более пяти миллионов кубических метров отходов. 1 июля 2022 года ее закрыли и вскоре приступили к рекультивации. Все работы завершат до конца 2024 года.