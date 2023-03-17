Алексей Текслер рассказал о газификации Челябинской области в 2023 году

Губернатор заверил, что тысячи домов получат возможность подключиться к голубому топливу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале поделился планами по газификации на этот год. Глава региона отметил, что это проблема, которая волнует многих: в 2023-м тысячи домов получат возможность подключить газ.

Алексей Текслер выделил три главных направления работы:

газификация населенных пунктов, где газа раньше не было;

догазификация поселков и деревень, в которых газ был, но доводить его до своих участков приходилось самим жителям;

реконструкция газовых станций, которые не могут давать мощности для новых абонентов.





Одно из важных решений для достижения целей — подписание правительством региона и «Газпромом» совместной программы и определение вектора развития газовой инфраструктуры. В 2023 году в Челябинской области на строительство сетей газоснабжения направят миллиард рублей. Задача — увеличить уровень газификации в области.

«В этом году построим 350 километров газопроводов в населенные пункты, где раньше не было газа. Это позволит подключить более пяти тысяч домовладений к голубому топливу», — написал Алексей Текслер.

Впервые жители получат газ в 19 населенных пунктах. Эти поселки и деревни расположены в Агаповском, Аргаяшском, Варненском, Еткульском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском и Сосновском районах.

«В 2023 году мы планируем реализовать более 15 тысяч договоров по президентской программе догазификации. Газ жителям доведут до их земельных участков», — подчеркнул губернатор.





По словам главы региона, одна из главных задач на этот год — устранить сдерживающий фактор газификации — дефицит пропускной способности газораспределительных станций (ГРС). Работа в этом направлении ведется. К примеру, дом 76-летнего Раджаба Карипова, который вынужден трижды в день топить печь, подключат к газу к концу этого года. Завершатся ожидания и хозяев еще 22 тысяч домов. Их жилье можно будет подключить к новым сетям.

Уже приняты решения по техническому перевооружению и реконструкции ГРС: Митрофановский, Кыштым, Карабаш, Кунашакский, Аша, Промышленная, Балашиха, Еленинский, 1 — Челябинск, Южноуральск, Долгодеревенское.

Напомним, ранее Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем «Газпром газораспределение Челябинск». Стороны обсудили усиление темпов по догазификации в регионе. Также губернатор заострил внимание представителей компании на важности газификации Сосновского района.