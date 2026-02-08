Алексей Текслер рассказал о 5 инновационных разработках из Челябинской области

Уже сейчас в регионе создают технологическое будущее

Ко Дню российской науки губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о некоторых инновационных разработках южноуральских ученых. Реальные технологии они создают в самых разных сферах — от нефтедобычи до медицины, отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Одна из инноваций — высокоскоростной пульсатор для нефтедобывающей отрасли, созданный учеными ЧелГУ. Устройство передает телеметрию из нефтегазовых скважин прямо во время бурения. Пульсатор имеет встроенный генератор, вырабатывающий электричество прямо в скважине без батарей. Еще одно преимущество — высокая скорость работы.

Южноуральские программисты успешно создают программное обеспечение для управления пятиосевыми станками, которое ничуть не хуже иностранного ПО. Основаны программы на современных кинематических моделях.

Ученые Магнитогорского государственного технического университета могут похвастаться разработкой для повышения эффективности на производстве — делать это позволяют технологии цифровых двойников. Применяют их в металлургии.

«Ученые внедряют эти технологии для моделирования и оптимизации производственных процессов, а также для создания виртуальных копий физических объектов. Это позволяет сокращать затраты на производстве, моделировать различные сценарии и выявлять узкие места»,— рассказал Алексей Текслер.

А еще в Челябинской области создали дентальные имплантаты из отечественного нанокристаллического титана. Продукция обладает биосовместимостью и востребована не только в России, но и за рубежом. В межвузовском кампусе планируют открыть лабораторию для производства таких имплантатов и исследования.

В числе инновационных разработок и коммунальные машины с искусственным интеллектом.

«Уже сегодня мы создаем наше технологическое будущее: строим межуниверситетский кампус, поддерживаем молодые кадры, а наука работает в тесной связке с промышленностью»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Кстати, поддержке ученых в Челябинской области уделяют особое внимание.