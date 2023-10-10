Алексей Текслер раскритиковал строителей из-за срыва сроков на ремонте школы в Трехгорном

Губернатор также оценил благоустройство города и новый «IT-куб»

Алексей Текслер осмотрел два объекта благоустройства в Трехгорном: открытый год назад парк Победы и аллею Ленина. На последней в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» еще продолжаются работы. Но горожане уже гуляют здесь, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава города Данил Громенко и архитектор Ирина Ахмадеева рассказали Алексею Теклеру о планах Трехгорного: скейт-парк должен стать частью парка Поколений. Губернатор оценил проект.

Напротив аллеи расположено здание школы № 106. В последние месяцы здесь идет капитальный ремонт, все 500 учеников переведены на учебу в другое здание.

Стадион и футбольное поле за школой уже готовы, здесь даже прошли несколько матчей. Но директор школы Елена Зигангирова объявила стадион официально открытым, только когда губернатор забил мяч в новые ворота.

В самой школе основные работы уже сделаны: заменены коммуникации и фасад, системы вентиляции и многое другое. Однако подрядчик выбивается из графика и не успевает закончить в срок внутреннюю отделку помещений. Представитель подрядчика, компании «Стройлайн», объяснил задержку проблемами с персоналом: не всех сотрудников пускают в закрытый город.

«Вы же знали, какой контракт и где заключали. Ищите людей, сейчас сезон заканчиваются, строители свободны. Вы говорите, что закончите к концу ноября, я в этом сильно сомневаюсь», — упрекнул подрядчика Алексей Текслер.

Губернатор поручил главе Трехгорного Данилу Громенко помочь строителям с персоналом.

Учащиеся нового «IT-куба» пожали руку губернатора. Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт в Трехгорном в рамках национального проекта «Образование» в рекордные сроки. Здесь открыли шесть основных направлений и одно дополнительное — шахматы. Напомним, это шестой центр в регионе.