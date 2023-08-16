В трех городах Челябинской области с 1 сентября заработают IT‑площадки для детей

Техническое допобразование станет доступно для 12 тысяч ребят

В Челябинской области работают более 250 учреждений допобразования для детей. Эту сеть планируют расширять. Одним из приоритетов станет техническое творчество, поделилась в своем телеграм-канале первый замгубернатора Ирина Гехт.

С первого сентября в Копейске и Пласте появятся «Кванториумы» — площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей. А в Трехгорном откроют IT-куб — современное образовательное пространство в сфере информационных технологий.

«Таким образом, система допобразования позволит вовлечь в научно-техническую деятельность более 12 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет», — поделилась Ирина Гехт.

В новых образовательных пространствах ребята, помимо прочего, смогут осваивать популярное направление по работе с беспилотниками: научатся собирать технику и управлять ею, а затем будут состязаться друг с другом на соревнованиях, которые включат в ежегодный календарь мероприятий.

Ирина Гехт подчеркнула, что набор в технические кружки завершается, но на некоторых направлениях свободные места остались.

Напомним, первый в Челябинске IT-куб открыли осенью прошлого года на базе школы № 116. Центр занимает пять учебных аудиторий, оснащенных роботами, компьютерами и другой техникой.

Подобное заведение есть в снежинской школе № 126. Там на бюджетной основе занимаются робототехникой, программированием и разработкой мобильных приложений.