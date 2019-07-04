Глава Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Аргаяшский район провел встречу с его жителями. Руководитель региона обратился к населению с предложением обсудить проблемные вопросы, касающиеся самых разных сфер: ЖКХ, налогов, благоустройства, здравоохранения — и вместе найти варианты решения разных проблем.
«Рад сегодня находиться здесь, в Аргаяшском районе. Всегда, мы помним, регион был одним из передовых, и в советское время, в первую очередь активно развивалось сельское хозяйство. Сейчас существуют определенные пробуксовки, о них мы знаем. Я посетил несколько объектов, есть как положительные примеры, так и проблемы. Сегодня мы обо всем поговорим, наметим вместе, как будем все это решать», — обратился к жителям Алексей Текслер.
Важной темой для обсуждения стала необходимость строительства нового детского сада в селе Кулуево. Для того, чтобы построить садик на 800 мест, необходим проект. Исполняющий обязанности министра образования Челябинской области Александр Кузнецов подтвердил, что как только появится соответствующая инициатива, Министерство включится в работу.
Еще одной актуальной темой как для Аргаяшского района, так и для всего региона стала тема газификации. Алексей Текслер подчеркнул, что для развития региону необходимо составить базовую схему газификации. Работа над этим документом уже ведется. До конца года специальные организации составят документ, благодаря которому можно будет принимать решения о проведении газа в тот или иной населенный пункт намного быстрее.
Жители района поблагодарили Алексея Текслера за то, что он выслушал их проблемы, а также предложил варианты их решения.
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