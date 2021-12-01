Алексей Текслер провел прием граждан в день юбилея «Единой России»

К губернатору и главному единороссу региона обратились две многодетные семьи, пенсионер, мать-одиночка

1 декабря, в день двадцатилетия «Единой России», губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве секретаря реготделения ЕР встретился с гражданами в общественной приемной партии. Как сообщает пресс-служба главы региона, на прием пришли жители Челябинска, Усть-Катава, Снежинска, Чебаркуля.



Бывший учитель математики из Челябинска, пенсионерка Галина Бахарева, обратилась к главе региона с вопросом о снижении страхового стажа для получения звания «Ветеран труда Челябинской области». Как выяснилось, этот вопрос уже прорабатывался областными властями: по словам Алексея Текслера, в 2021 году принято решение о снижении на пять лет порога и для мужчин, и для женщин. Кроме того, область намерена дополнительно поддержать региональных ветеранов труда: в будущем году на санаторно-курортное лечение пожилых южноуральцев будут выделены дополнительные средства.

Другая жительница Челябинска, многодетная мать Анна Маркова, попросила помочь с трудоустройством.

«Я посмотрел: у вас непростая судьба. Поможем, чтобы и детки были заняты, и соответственно определиться с работой. И небольшой подарок в виде планшета вашим детям, который поможет в обучении», — пообещал губернатор.

Погорельцы, многодетная семья Праховых, потерявшие в огне дом и подсобное хозяйство, попросили помочь с восстановлением жилья. Алексей Текслер напомнил, что для строительства можно воспользоваться проиндексированным в 2021 году региональным материнским капиталом — 100 тысяч рублей, и пообещал дополнительную помощь в 400 тысяч. Кроме того, за семьей поручено будет присматривать главе муниципалитета.

Другая многодетная семья, Мехонцевы из Чебаркульского района, попросила помочь с установкой газового оборудования в частном доме.

«Мы газифицировали ваш поселок благодаря обширной программе газификации. И, действительно, столкнулись с тем, что даже в тех населенных пунктах, где есть газ, не все подключаются к нему. Внутридомовое газовое оборудование стоит очень дорого. Поэтому с 1 июля запустили такую меру поддержки, как оплата фактически половины стоимости газового оборудования для тех семей, которые нуждаются в помощи, в том числе многодетных. Безусловно, такую помощь вам окажем и газ в ближайшее время придет в ваш дом», — напомнил Алексей Текслер.

Еще два обращения были связаны с лечением тяжелых заболеваний. По ним решение будет принято в ближайшее время, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.