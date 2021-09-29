В Челябинской области пройдет Всероссийская перепись населения

Челябинцы смогут принять участие в глобальной акции одним из трех способов

С 15 октября по стране стартует Всероссийская перепись населения. Принять участие в ней южноуральцы могут, выбрав один из трех способов, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Однако есть люди, прежде всего старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую. Переписчик разъяснит возникающие вопросы, сориентирует в бланках», — говорит заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Вот возможные варианты участия в переписи:

с 15 октября по 8 ноября — на портале госуслуг;

с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ;

с 15 октября по 14 ноября — на дому, ответив на вопросы переписчика.

Кроме того, до 20 декабря 2021 года переписчики будут работать в отдаленных и труднодоступных территориях страны.





Россиянам предложат ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию). Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях — надо будет назвать тип жилого помещения, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Иностранные граждане, временно проживающие в России, ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.





Узнать о переписи подробнее можно на сайте www.strana2020.ru и по телефону горячей линии Всероссийской переписи населения 8-800-707-20-20.