Алексей Текслер принял участие во встрече президента с Советом законодателей

Мероприятие прошло в День российского парламентаризма

Президент Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей РФ, поздравил их с Днем российского парламентаризма и отметил важную роль региональных депутатов. Во встрече приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Законодательного Собрания региона Олег Гербер.

«В развитии, укреплении страны огромную роль играют парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального Собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул президент.

Владимир Путин заявил, что законодатели обязаны контролировать исполнение законов, быть в постоянном контакте с людьми и быстро принимать решения в их интересах. Это главный принцип работы в таких стратегирчески важных сферах, как демография, соцполитика, миграция, здравоохранение, образование, экология и культура.

Отдельной задачей президент назвал поддержку регионов и их бюджетной устойчивости. Владимр Путин поддержал инициативу «Единой России» перенести погашение задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Механизмы списания ранее прорабатывались в комиссии Госсовета под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Кроме того, Владимир Путин призвал создать прочный правовой фундамент для передовых отраслей и комплексного развития территорий. Говоря о предстоящих выборах в Госдуму, он подчеркнул: предвыборная кампания должна пройти строго по закону, а ее итоги — быть прозрачными, достоверными и легитимными.