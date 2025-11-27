На форуме «Города России 2025» представили интерактивный гид по Челябинску

В нем — информация о культуре, спорте, транспорте, благоустройстве областной столицы

В Екатеринбурге стартовал форум «Города России 2025», посвященный актуальным вопросам городского планирования. Южный Урал на своем стенде представил интерактивный гид по Челябинску, передает корреспондент ИА «Первое областное».





На сенсорном экране можно выбрать любую интересующую тему: отдых, события, культура, спорт, транспорт, благоустройство, краеведение. Посетители могут виртуально прогуляться по ключевым достопримечательностям города, изучить афишу главных мероприятий и оценить мощь современных спортивных арен и местных команд.





Отдельно можно узнать про транспортную систему Челябинска. Тут же отображаются удобные маршруты. Еще гостям показывают будущие объекты инфраструктуры, которые, по замыслу властей, уже сегодня формируют новое лицо миллионника.

Также в рамках форума впервые пройдет выставка технологий для более качественного и современного развития муниципальной инфраструктуры.