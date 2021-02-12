Алексей Текслер предложил расширить статус многодетных семей в Челябинской области

Глава региона обратился с важной инициативой к депутатам ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам Заксобрания области с предложением расширить статус многодетной семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня семьи, где воспитывают троих детей, теряют статус многодетных, когда старший ребенок достигает возраста 18 лет. А вместе с этим семья теряет право на пособия и льготы.

«Законопроект предусматривает, что семья сохранит статус многодетной, если старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до его 23 лет», — замечают в пресс-службе.

Это позволит семьям сохранить право на:

— ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующих детей;

— компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— пособие на подготовку детей к школе;

— новогодние подарки;

— бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря;

— земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка;

— и другие льготы.

Планируется, что новое правило вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее ПРФ Челябинской области назвал размер ежемесячной выплаты на детей из материнского капитала на 2021 год.