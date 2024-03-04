Алексей Текслер предложил организовать летний патриотический лагерь на Южном Урале

Глава региона встретился с делегацией Челябинской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

В Сочи в эти дни проходит Всемирный фестиваль молодежи. В нем принимают участие представители 190 стран. Накануне губернатор Алексей Текслер посетил фестиваль и пообщался с южноуральской молодежью. Она поделилась с главой региона своими инициативами. Губернатор поддержал идею создания детской телепередачи и предложил организовать летний патриотический лагерь, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Сначала глава региона посетил новую библиотеку в центре «Сириус», в книгохранилище он передал издания южноуральских авторов. Далее глава региона осмотрел стенд Челябинской области и подписал свою открытку с пожеланиями среди посланий ребят из 50 стран.





В числе встреч Алексея Текслера в «Сириусе» было и общение с южноуральской молодежью. Участники спецоперации Виктор Изотов, который после возвращения с СВО вступил в «Боевое братство», и Владимир Забегаев рассказали Алексею Текслеру о своей общественной деятельности. Ветераны активно занимаются военной подготовкой будущих участников спецоперации.

«Хочется сплачивать ветеранов, стараемся обратить внимание на парней, получивших ранение и инвалидность, привлекать их к работе с молодежью. Мы проводим занятия по военной подготовке. Приезжаем на полигоны, с которыми есть договоренность, и готовим парней, кто собирается на СВО, чтобы времени зря не терять. Мы, 10 инструкторов-активистов, подготовили 6—8 тысяч ребят перед заходом „за ленту“ — с максимальным напором, довольно разнообразно, и я считаю, что качественно: медицина, перенос огня, термины. Теперь мы стали собирать больше молодых ребят. В планах обмениваться опытом с регионами, принимать у себя делегации. На фестивале встретили много единомышленников — ветеранов СВО, обменялись контактами. Надеемся на содействие в данном формате», — рассказал Виктор Изотов.



Алексей Текслер идею такого взаимодействия поддержал и поблагодарил молодых ветеранов за активность и неравнодушие.

«Важный вопрос про патриотическое воспитание. Сегодня это одно из основных направлений, которым мы занимаемся, которым нужно заниматься. Для школ и вузов это важно. Летом предлагаю провести организованный сбор по типу патриотического лагеря, чтобы вы выступили одними из организаторов. Отдельное спасибо за то, что помогаете ребятам с подготовкой. Я уверен, что такие люди, как вы, сохраняют жизнь ребятам. Нам нужно такое движение расширять, вы как ориентир для молодых людей. Спасибо, что вы уже в это глубоко вовлечены, теперь мы поднимем это на новый уровень», — предложил Алексей Текслер.

создать объединение трудовой молодежи при региональном Минпроме;

провести Всероссийскую школу-семинар «Законодательные аспекты стипендиального обеспечения в организациях высшего образования „Стипком“» в этом году снова в Челябинске;

организовать молодежную телевизионную передачу, которую полностью бы создавали ребята.

Также губернатор поддержал и другие озвученные на встрече инициативы:Так, специалист по развитию и обучению персонала челябинского радиозавода «Полет» Мария Пыпина рассказала, что в прошлом году стала одним из организаторов форума рабочей молодежи «Сплав»:

«В нем приняли участие молодые специалисты из 16 предприятий нашего региона. У ребят есть инициативы также и в рамках профориентации. Я бы хотела предложить создать молодежное объединение рабочей молодежи на базе министерства промышленности Челябинской области».



«Вы смогли попасть на фестиваль благодаря вашей активной позиции. И для вас лично, и для страны это большое событие. Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Общайтесь, встречайтесь. Все это поможет нам с вами в работе по продвижению нашей страны. Вы — будущее России, поэтому создавайте его уже здесь и сейчас. Со своей стороны обещаю помощь и поддержку. И только вперед!» — пожелал Алексей Текслер.