Алексей Текслер передал в библиотеку «Сириус» книги южноуральских авторов

Губернатор Челябинской области посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Накануне, 3 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Глава региона посетил стенд Челябинской области, пообщался с участниками делегации и передал в коллекцию университетской библиотеки «Сириус» книги южноуральских авторов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Первым делом Алексей Текслер посетил университетскую библиотеку «Сириус», открытие которой состоялось 3 марта. Ему показали несколько интересных экземпляров, которыми уже пополнилась библиотека, а после глава региона передал несколько книг южноуральских авторов. В их числе — книги Михаила Фонотова «Что запомнилось», Игоря Свинина «Наследники триглава» и Петра Земскова «Математика и фокусы». Кроме того, большое количество книг передали библиотеке участники фестиваля из Челябинской области и других регионов и стран. Это сказки, романы, сборники стихов, книги о Южном Урале и множество изданий на разных языках.

«Библиотека станет наследием Всемирного фестиваля молодежи. Каждый участник сам выбирал, какую книгу для нее привезти: это могли быть любимые с детства произведения или любимые герои, с которыми связаны его чувства, — сегодня люди передают сюда частичку своей души и сердца. И благодаря этому в университете „Сириус“ будет создана не просто библиотека знаний — мы получим библиотеку мечты людей практически из 190 стран, уникальную библиотеку человеческих эмоций молодежи со всего нашего мира», — сказал на открытии председатель оргкомитета фестиваля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Затем губернатор посетил стенд Челябинской области. На карте региона участники фестиваля оставили огромное количество наклеек с добрыми пожеланиями. Не остался в стороне и Алексей Текслер: он пожелал Челябинской области двигаться к новым победам.

Также глава региона посетил стенд Российских студенческих отрядов и пообщался с участниками южноуральской делегации.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус». Это самое масштабное молодежное мероприятие в мире, организованное по указу президента России Владимира Путина. Участие в фестивале принимают 20 тысяч молодых лидеров из разных сфер из России и ряда других стран.