Алексей Текслер предложил челябинцам придумать яркое событие для новой набережной

До сдачи объекта остается совсем немного времени

Сегодня, 14 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход строительства набережной в Челябинске. На своей странице в соцсети «Инстаграм» глава региона отметил, что ему уже нравится то, что получается, и предложил горожанам придумать для новой набережной яркое событие.

«Рабочую субботу провожу на строительстве новой набережной в Челябинске. Работы в самом разгаре. Скажу откровенно: мне нравится, что получается. Думаю, это будет потрясающее место притяжения для горожан и всех гостей Челябинска. Хотел с вами посоветоваться. Нашей новой набережной нужна яркая традиция, событие. Например, фестиваль SUP-бордов или музыкальный фестиваль под открытым небом. Жду ваших идей и предложений, потом вместе выберем самые интересные и отметим авторов»,— сообщил Алексей Текслер.

Многие южноуральцы поддержали идею губернатора провести музыкальный фестиваль. Также среди предложений — выставка изделий ручной работы, фестиваль авторского короткометражного кино и даже парад молодоженов.

Напомним, до сдачи набережной остается совсем немного времени. Накануне корреспонденты Первого областного информагентства прогулялись по ней и поделились своими впечатлениями.