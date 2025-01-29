Алексей Текслер позвал Героя России Альберта Зайнуллина в образовательный проект «Герои Южного Урала»

Губернатор Челябинской области предложил пройти переподготовку на личной встрече с бойцом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Героем России Альбертом Зайнуллиным. Глава региона выразил бойцу слова благодарности и гордости за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции и предложил принять участие в образовательной программе «Герои Южного Урала». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, Альберт Зайнуллин получил звание Героя Российской Федерации и медаль «Золотая звезда» за выполнение боевых задач на Авдеевском направлении. Высокого звания он был удостоен после того, как бойцы заняли опорный пункт, несмотря на артобстрелы, и продолжили его удержание.

«Авдеевка для нас уже родной город. Мы взяли шефство и сегодня уже завершили восстановление нескольких жилых домов, чтобы жители могли возвращаться. Я сам был в Авдеевке в прошлом году, когда мы только начинали восстановительные работы», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно Алексей Текслер пригласил бойца на празднование 9 Мая и предложил принять участие в образовательной программе по переподготовке бойцов СВО под названием «Герои Южного Урала». Это аналог федерального проекта «Время Героев».

«У нас в скором времени начнется заявочная кампания, и дальше мы начнем процесс подготовки ребят. Мы рассчитываем, что они сразу вольются в структуры региональной и муниципальной власти, это могут быть и некоммерческие организации, в том числе корпоративный сектор», — рассказал Алексей Текслер.

Также губернатор поблагодарил Альберта Зайнуллина за патриотическое воспитание молодежи на «Уроках мужества» в школах.