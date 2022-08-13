Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем физкультурника

На Южном Урале реконструируют старые спортивные объекты и строят новые

Сегодня, 13 августа, в России отмечается День физкультурника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсменов и тренеров, а также всех, кто не представляет свою жизнь без физической активности.

«Важно, чтобы у каждого жителя нашей области была возможность заниматься спортом. Поэтому мы укрепляем инфраструктуру, строим новые и реконструируем существующие спортивные объекты в городах и районах Южного Урала»,— подчеркнул губернатор.

Например, в этом году восстановили стадион «Олимп» в Долгодеревенском, открыли новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Копейске и Кыштыме.

«Обязательно будем дальше поддерживать наших атлетов, спортшколы и профессиональные клубы, чтобы как можно чаще видеть на пьедесталах почета своих земляков»,— добавил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области пожелал всем любителям физической активности крепкого здоровья, новых достижений и ярких побед.

12 августа в преддверии Дня физкультурника Алексей Текслер вручил награды южноуральцам за заслуги в спортивной сфере.

День физкультурника традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этот день во многих городах Челябинской области пройдут праздничные программы, где профессионалы и любители смогут проявить себя в самых разных видах спорта.