Алексей Текслер вручил награды южноуральским спортсменам в преддверии Дня физкультурника

Глава региона вручил почетные грамоты и ведомственные награды за заслуги

Сегодня, 12 августа, в преддверии Дня физкультурника глава региона вручил награды южноуральцам за заслуги в спортивной сфере. Алексей Текслер поздравил атлетов и их наставников с наступающим профессиональным праздником, который в России будет отмечаться завтра, 13 августа, и поблагодарил за работу, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Торжественная церемония вручения региональных и ведомственных наград состоялась в правительстве Челябинской области. На мероприятие прибыли лучшие тренеры, спортсмены, руководители спортшкол, активисты массового спорта.

«Поздравляю вас, друзья, с Всероссийским днем физкультурника. Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт и ведет здоровый образ жизни. В нашем регионе таких людей большинство, мы с вами прикладываем все усилия для развития как массового, так и профессионального спорта. Сегодня по традиции мы вручаем федеральные и региональные спортивные награды. Это высокая оценка ваших достижений и признание заслуг перед страной и нашим регионом. Наша область считается одной из самых спортивных в России. И этим лидерством мы обязаны в первую очередь вашему ежедневному труду, воле к победе, умению достигать результатов», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Почетными знаками были награждены Елена Богатова, Денис Телих, Марс Хусаинов. Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» губернатор вручил пяти жителям региона — Наталье Александровой, Елене Алексеевой, Елене Еремеевой, Евгению Иванову, Юрию Пылаеву. Евгений Брылкин, Александр Безменов и Александр Колодкин награждены почетными грамотами министерства спорта РФ, Юрию Краснопевцеву объявлена благодарность федерального министерства. Тренеру-преподавателю по баскетболу ДПШ им. Н. Крупской Владимиру Аксарину присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Также Алексей Текслер вручил региональные награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области. Их удостоились 24 представителя спортивной отрасли региона. Борис Хабиров отмечен благодарственным письмом главы региона. Такой же награды удостоена спортивная сборная команда, представлявшая Челябинскую область на Всероссийских летних спортивных играх.

Алексей Текслер отметил, что правительство Челябинской области уделяет большое внимание развитию спорта в регионе: активно строятся новые спортивные объекты, развивается как профессиональный спорт, так и массовый, в том числе и детско-юношеский, реализуется программа «Земский тренер», также область проводит крупные спортивные мероприятия различных уровней.