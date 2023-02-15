Алексей Текслер обратился к южноуральским воинам-интернационалистам

Памятная дата отмечается ежегодно с 2011 года

Сегодня, 15 февраля, отмечается День памяти россиян, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что воины-интернационалисты, отстаивая интересы своей страны, доказали подлинную верность долгу и присяге, стали примером мужества, боевого братства и истинной любви к Родине.

«Мы помним и чтим имена наших героев, всех, кто проявил безмерную отвагу и силу духа, участвуя в миротворческих операциях, спасая жизни людей в горячих точках. И сегодня наши бойцы с честью продолжают доблестные традиции предшественников, самоотверженно преграждают путь неонацизму, терроризму и другим вооруженным угрозам XXI века. Светлая память героям, погибшим в боях!»— сказал губернатор.

Алексей Текслер также поблагодарил участников и ветеранов боевых действий за пределами России.

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России ежегодно с 2011 года. Дата 15 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.