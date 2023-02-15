В Челябинске почтили память воинов, погибших за пределами Отечества

Цветы и венки возложили к памятнику на Аллее Славы

Сегодня, 15 февраля, в День памяти россиян, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику «Доблестные сыны Отечества» на Аллее Славы в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России ежегодно с 2011 года. Дата 15 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.

На Аллее Славы у памятника «Доблестным сынам Отечества» в Челябинске собрались, чтобы почтить память соотечественников, проявивших мужество, самоотверженность и преданность Родине при выполнении взятых нашей страной международных обязательств по оказанию военной помощи дружественным странам.

Стоит отметить, что с течением времени День памяти стал шире и сегодня вспоминают не только воинов-афганцев, но и солдат и офицеров, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах, погибших на территории Эфиопии, Анголы, Таджикистана, Южной Осетии, Серии и в других горячих точках.

«Мы помним и чтим героев, отстаивавших интересы нашей Родины. Вечная им память. И выражаем слова благодарности тем нашим ребятам, которые продолжают доблестные традиции предшественников. Скорбим со всеми жителями нашего региона о всех российских военнослужащих, погибших в горячих точках», — отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Возложили цветы к памятнику на Аллее Славы представители региональной и муниципальной властей, общественных и ветеранских объединений, участники боевых действий, военнослужащие, а также жители Челябинска и области.

«Ежегодно по всей России и в Челябинской области проводится это мероприятие — День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Оно приурочено к дате вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года. Службу в Афганистане прошли около 620 тысяч солдат и офицеров, из них более десяти с половиной тысяч наших земляков», — сказал первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

Общее число жителей Челябинской области, погибших при выполнении служебного долга на территории других государств, составляет порядка 600 человек.

Добавим, что сегодня обратился к южноуральским воинам-интернационалистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что они, отстаивая интересы своей страны, доказали подлинную верность долгу и присяге, стали примером мужества, боевого братства и истинной любви к Родине.