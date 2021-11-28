Алексей Текслер поздравил южноуральских женщин с Днем матери

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября

Сегодня, 28 ноября, в России отмечается День матери. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских женщин с этим светлым и трогательным праздником и отметил, что счастлив тот человек, который не только в детстве, но и во взрослой жизни чувствует материнскую заботу и поддержку.

«С самого первого дня вы рядом с нами — добрые, чуткие, терпеливые, понимающие. Счастлив тот, кто и во взрослой жизни чувствует материнскую заботу и поддержку, в трудную минуту может услышать мудрый совет и ласковое слово от самого главного человека в мире. Вы дарите детям свою любовь, учите добру и уважению, честности и трудолюбию, тем самым сохраняя моральные основы всего нашего общества»,— сказал губернатор.

Особую благодарность Алексей Текслер выразил многодетным матерям и тем, кто воспитывает приемных детей, окружая их вниманием и душевным теплом так же, как и родных.

«Пусть успехи сыновей и дочерей станут лучшей наградой за самоотверженный материнский труд, пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание. Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоровья и побольше поводов для радости!»— поздравил губернатор Челябинской области.

Напомним, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

Специально к празднику многодетная мама из Чесмы Марина Овчинникова рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» о том, как она совмещает успешную карьеру и семью.