Алексей Текслер поздравил южноуральских работников культуры с профессиональным праздником

Ежегодно он отмечается 25 марта

Сегодня, 25 марта, в России отмечают День работника культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником всех деятелей культуры, искусства и людей творческих профессий и отметил, что они выполняют важную социальную миссию.

«Работники культуры, люди творческих профессий сохраняют историческое наследие, укрепляют традиции просветительства, способствуют развитию культурного и духовного потенциала Южного Урала»,— сказал губернатор.

Также он отметил, что Челябинская область обладает богатым потенциалом в сфере культуры и искусства.

«Ежегодно на Южном Урале проходит огромное количество региональных, всероссийских, международных творческих мероприятий — это музыкальные и театральные фестивали, масштабные выставочные и концертные проекты. В последние годы область при поддержке федерального центра активно модернизирует учреждения культуры. Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время — комфортными и уютными»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал работникам культуры новых творческих и профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, в Челябинской области по инициативе Алексея Текслера запустили программу «Земский работник культуры». Специалисты, которые переедут в города с населением меньше 50 тысяч человек, получат по миллиону рублей.