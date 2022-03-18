В Челябинской области запустили программу «Земский работник культуры»

Проект начал работать по инициативе главы региона Алексея Текслера

На Южном Урале официально ввели новую меру социальной поддержки работников культуры. Такое постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наши программы, которые мы запустили в этом году, — „Земский тренер“ и „Земский работник культуры“, по ним специалисты будут приезжать именно в сельскую местность. Мы предусмотрели увеличение заработной платы в среднем по экономике для этих категорий работников. Плюс единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность для того, чтобы заниматься с нашими детьми спортом, культурой, — это очень важные направления», — сказал Алексей Текслер.

В рамках программы специалисты получат единовременную выплату в размере один миллион рублей. Для этого необходимо трудоустроиться в 2022 году в муниципальные детские школы искусств (в территориях с числом жителей до 50 тысяч человек) на должность преподавателя по видам искусств или концертмейстера.