На Южном Урале официально ввели новую меру социальной поддержки работников культуры. Такое постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Наши программы, которые мы запустили в этом году, — „Земский тренер“ и „Земский работник культуры“, по ним специалисты будут приезжать именно в сельскую местность. Мы предусмотрели увеличение заработной платы в среднем по экономике для этих категорий работников. Плюс единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность для того, чтобы заниматься с нашими детьми спортом, культурой, — это очень важные направления», — сказал Алексей Текслер.
В рамках программы специалисты получат единовременную выплату в размере один миллион рублей. Для этого необходимо трудоустроиться в 2022 году в муниципальные детские школы искусств (в территориях с числом жителей до 50 тысяч человек) на должность преподавателя по видам искусств или концертмейстера.