Алексей Текслер поздравил южноуральских экологов с профессиональным праздником

День эколога традиционно отмечается 5 июня

Сегодня, 5 июня, в России отмечается День эколога. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, сохраняющих экосистему нашей планеты, с профессиональным праздником и отметил, что на Южном Урале работа экологов особенно заметна и ценна.

«Строгий научный подход и новейшие разработки в сфере экологии помогают снижать антропогенную нагрузку на природу, не отказываясь от идей инновационного экономического развития. Мы активно реализуем в Челябинской области нацпроект „Экология“, рекультивируем свалки, восстанавливаем леса и земли, пострадавшие от промышленного загрязнения, очищаем берега рек и водоемов»,— отметил губернатор.

По его словам, Челябинская область стала первым российским регионом, где разработан и принят Экологический стандарт, который задает повышенные требования к реализации природоохранных мер. Масштабную работу по сохранению окружающей среды в области ведут не только экологи, но и промышленные предприятия, общественные организации, волонтеры и неравнодушные южноуральцы.

«В День эколога я желаю всем, кто любит нашу прекрасную южноуральскую природу, кто вносит вклад в ее охрану и восстановление, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, накануне на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области представил участникам сессии практику реализации национального проекта «Экология» и рассказал, как в одном из самых крупных промышленных регионов страны осуществляются экологические новации и какие меры для этого принимаются. Подробнее читайте здесь.