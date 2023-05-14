Алексей Текслер поздравил ватерполисток «Динамо-Уралочки» с победой на чемпионате России

Девушки завоевали титул чемпионок в шестой раз

Накануне ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста завоевал титул чемпиона России, обыграв в «Финале четырех» команду «Буревестник» из Нижнего Новгорода. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил девушек и их тренера Михаила Накорякова с победой.

«„Динамо-Уралочка“ — чемпион России по водному поло! Наши девушки вернули себе звание лучших спустя 21 год. Сделали это красиво, в Нижнем Новгороде, где в финале победили местный клуб „Буревестник“. Наш клуб долго шел к этому успеху. Девушки всегда были в числе лучших, но не складывалось. Тем ценнее эта долгожданная победа. Для команды, для Златоуста, для всей Челябинской области!»— написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона поздравил девушек, весь тренерский штаб, персонал клуба и болельщиков.

Подробнее о победе южноуральских спортсменок читайте в нашем подробном материале.