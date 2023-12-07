Алексей Текслер поздравил с юбилеем сотрудников Челябинской областной детской больницы

А также вручил им региональные награды

Сегодня, 7 декабря, исполнилось 85 лет со дня открытия Челябинской областной детской клинической больницы. По этому случаю поздравил сотрудников медучреждения с юбилеем губернатор Алексей Текслер. Глава региона вручил им также региональные награды, высоко оценив их профессиональные качества, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«От всей души поздравляю всех с юбилеем нашей детской областной больницы. 85 лет — серьезный возраст, но задачи, которые решает больница, всегда крайне актуальны. Наши дети, их здоровье — что может быть важнее для каждого человека, родителя и всей нашей страны? Сегодня наши герои — это врачи, специалисты среднего, младшего звена, работники лабораторий, административный, хозяйственный персонал, все те, кто каждый день борется за жизнь и здоровье наших детей. Огромное вам спасибо от меня и как от губернатора, и как от родителя», — обратился к медработникам Алексей Текслер.

Губернатор вручил сотрудникам Челябинской областной детской клинической больницы региональные награды. Так, за деятельность по охране здоровья граждан, организации и оказанию медицинской помощи, высокий профессионализм и вклад в сохранение и укрепление здоровья детей почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» присвоены заведующему отделением функциональной диагностики — врачу функциональной диагностики Детского консультативно-диагностического центра Игорю Зайцеву, заместителю главного врача по детской онкологии и гематологии Ирине Спичак.

Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Челябинской области за высокий профессионализм и вклад в сохранение и укрепление здоровья детей были также отмечены сотрудники ЧОДКБ Елена Грицкова, Диана Бастракова, Эльвира Домрачева и Максим Ядыкин.





Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинске одна из лучших региональных детских больниц по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, и в следующем году начнется строительство нового хирургического корпуса. Губернатор анонсировал возведение этого объекта в ходе прямой линии, которая прошла накануне, 5 декабря.

«Это уникальный объект, где мы сможем сделать еще больше для наших детей, оказать больше высокотехнологичной помощи. Это решение поддержано президентом, правительством РФ и министерством здравоохранения», — отметил глава региона.

Челябинская областная детская клиническая больница основана в 1938 году. На сегодняшний день в больнице проходят обследование и лечение дети Челябинской области и других регионов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.