В Челябинске известные нейрохирурги провели показательные операции на мозге

В ЧОКБ прошел мастер-класс по профилактике инсультов

В Челябинской областной клинической больнице прошел мастер-класс по хирургической профилактике инсультов. Известные в этой сфере специалисты провели девять показательных операций, сообщили в пресс-службе ЧОКБ.

«Любые сосудистые изменения, которые есть в головном мозге, могут приводить к инсульту. А инсульт может привести к гибели пациента. При отсутствии хирургического лечения, либо адекватного терапевтического лечения вероятность гибели пациентов может достигать 40 процентов», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Ленинградской областной клинической больницы Виталий Киселев.

По словам специалиста, хирургическое вмешательство может снизить вероятность летального исхода до 10-15 процентов.

Чаще всего на операционный стол к нейрохирургам попадают люди 40-60 лет. Так получается из-за того, что организм стареет и вызывает возрастные изменениями в сосудах. Однако недуг обнаруживают и у некоторых молодых людей. В последнее время процент выявляемости таких патологий в молодом возрасте вырос.





«Мы специально пригласили и госпитализировали на эти два дня пациентов с самыми сложными проблемами сосудов головного мозга. Вот вчера прооперировали женщину сразу с двумя аневризмами, причем буквально полгода назад мы ей уже оперировали аневризму. Сегодня она уже переведена из реанимации в обычную палату, все прошло блестяще. Она совершенно здорова», — отметил заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

Врачи подчеркнули, что плановая операция — лучший способ борьбы с инсультом. Выписывают человека абсолютно здоровым, хотя небольшой процент осложнений при таких вмешательствах все же существует.

