Алексей Текслер поздравил молодежь с Днем студенческих отрядов

Участники движения многое делают для развития Челябинской области

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил участников молодежного движения и подчеркнул, что это большая созидательная сила, которая помогает региону развиваться и становиться крепче.

«На Южном Урале это молодежное движение объединяет более трех тысяч человек. Бойцы студотрядов трудятся на железной дороге и предприятиях оборонно-промышленного комплекса, работают на всероссийских курортах и в детских оздоровительных лагерях, помогают медикам и аграриям, строят важные для страны объекты — „Мирный атом“ в Озерске, межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске»,— уточнил губернатор.

Алексей Текслер отметил масштабную волонтерскую и патриотическую деятельность регионального студенческого отряда, а также его стремление помогать товарищам не только из подшефных Челябинской области территорий, но и из новых регионов вообще. По его словам, это заслуживает всяческой поддержки.

Глава региона поблагодарил бойцов и командиров студенческих трудовых отрядов за активную гражданскую позицию и ответственность, а также пожелал им ярких событий и новых свершений.

Напомним, Челябинский областной студенческий отряд вошел в тройку лучших по итогам 64-го трудового семестра.