Алексей Текслер потребовал ускорить сроки утверждения генплана Чебаркуля

Из-за проволочек тысячи жителей не могут оформить собственность

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал сроки подготовки генплана Чебаркуля, сказав, что конец 2026 года — это поздно. Поводом стал вопрос жителей ДОСа на прямой линии.

В 2022 году губернатору удалось решить многолетнюю проблему — добиться передачи земель от Минобороны Чебаркульскому городскому округу. Однако без нового генплана тысячи жителей не могут оформить собственность, а город теряет налоги и не может развивать инфраструктуру, включая газоснабжение.

Глава Чебаркуля Михаил Баранов объяснил задержку: документ четыре месяца проходил согласование в Минэкономразвития и был отклонен из-за одного спорного земельного участка, связанного с Россельхозом. Он сообщил, что участок планируется временно исключить, чтобы утвердить генплан, и назвал ориентировочную дату — 31 декабря 2026 года.

«Вы должны к этому относиться как к своей основной задаче. Понятно — сложная тема, десятилетиями эта проблема не решалась. Но сейчас вы как молодой мэр должны проявить больше энергии», — поручил Алексей Текслер.

